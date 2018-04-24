ميسي يتفوق على غريمه رونالدو بتصدره لائحة أعلى اللاعبين دخلاً في العالم اخبار الرياضة شارك

تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم لائحة أعلى اللاعبين دخلاً في العالم في موسم 2017-2018،، متفوقاً على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسيطر اللاعب الأرجنتيني وفقاً لفرانس فوتبول على المركز الأول ضمن ترتيب الخمسة الأوائل لأكثر اللاعبين دخلاً مع احتساب دمج الرواتب الكاملة (قبل اقتطاع الضرائب) والمكافآت والعائدات الإعلانية المتراكمة خلال الموسم الحالي والتي بلغ مجموعها 126 مليون يورو، مقابل 94 مليونا لرونالدو.



وحل في المركز الثالث في الترتيب البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يتعافى في الوقت الحاضر من عملية جراحية أجريت له في البرازيل.



أما الويلزي غاريث بايل لاعب ريال مدريد فيحتل المركز الرابع متقدماً على المدافع الإسباني جيرار بيكيه لاعب برشلونة.



ومن جهة أخرى، حافظ البرتغالي جوزيه مورينيو (مانشستر يونايتد الإنكليزي) على صدارة ترتيب أعلى المدربين دخلاً، أمام الإيطالي مارتشيلو ليبي (مدرب منتخب الصين)، الأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد الإسباني)، الفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد الإسباني) والإسباني جوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنكليزي). سيريانيوز 2018-04-24 19:07:16 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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