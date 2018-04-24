قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الثلاثاء، أن مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة يحشد جهوده "لإيجاد حل سياسي حقيقي وواضح في سوريا".

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية، عن دي ميستورا ،قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني "غدا نحشد جهودنا لإيجاد حل سياسي حقيقي وواضح في سوريا"، مضيفا "حان الوقت للعمل من أجل حل سياسي حقيقي ".

وتابع دي ميستورا "نؤكد أن الحل العسكري في سوريا لا يجلب حلا سياسيا للصراع، إنه فقط يصعّب الأمور ".

وتستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الثلاثاء، مؤتمراً دولياً لمدة يومين لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، برئاسة الاتحاد الأوروبي وبمشاركة منظومات حكومية وغير حكومية أممية وإقليمية ووفود من 85 دولة.

ومن أهم الملفات التي سيتناولها المؤتمر مسائل "دعم 13 مليون سوري وأكثر من 5 ملايين لاجئ سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وكذلك مساعدة البلدان المستضيفة للاجئين السوريين كلبنان والأردن وتركيا".

وكان مؤتمر بروكسل الاول حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، جرى انعقاده في 4 و 5 نيسان 2017،وتوصل إلى تعهدات بتقديم مبلغ 5.6 مليار يورو لدعم الأنشطة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة.