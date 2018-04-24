سقط ضحايا، يوم الثلاثاء، جراء سقوط قذيفة متفجرة على سوق شعبي في منطقة نهر عيشة في مدينة دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية، عن مصدر في قيادة شرطة دمشق ،قوله ان" 4 أشخاص لقوا حتفهم وجرح 15 مدنيا نتيجة سقوط قذيفة هاون أطلقتها التنظيمات المسلحة المنتشرة جنوب دمشق على سوق شعبي في منطقة نهر عيشة في دمشق".

و سقطت خلال الايام الماضية، عدة قذائف متفجرة على أحياء القدم والتضامن والميدان بدمشق ما أدى إلى سقوط ضحايا.

ويتزامن سقوط القذائف على مناطق التضامن والزاهرة والميدان في الوقت الذي تشهد فيه ىمنطقة جنوب دمشق اندلاع معارك عسكرية عنيفة وعمليات قصف بين الجيش النظامي و تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) .

وكان الجيش النظامي منح مسلحي تنظيم "داعش" مهلة 48 ساعة للموافقة على الخروج من مخيم اليرموك والحجر الأسود وأجزاء من حيي القدم والتضامن، قبل البدء بعملية الحسم العسكري، إلا أن خلافات بين قيادات التنظيم نفسه حالت دون تنفيذ الاتفاق.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى

سيريانيوز



