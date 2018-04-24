أعلنت الأمم أن فريق المفتشين، التابعين لمنظمة "حظر الاسلحة الكيماوية"، الذين يحققون في الهجوم الكيماوي المزعوم بدوما في ريف دمشق، قد يقومون بزيارة المنطقة من جديد.

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وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات للصحفيين، نشرتها وكالة (سبونتيك)، ان "منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" ستقوم بتقييم الوضع والنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات، بما في ذلك زيارة محتملة أخرى إلى دوما".

واشار المسؤول الاممي الى انه "سيتم نقل العينات التي تم جمعها إلى مختبر منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" في هولندا ومن ثم إرسالها للتحليل في مختبرات معينة للمنظمة".

ودخل فريق تابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" مدينة دوما ، حيث اشار بيان للمنظمة، السبت، الى ان فريق مهمة التحقيق التابع لها، زار أحد المواقع داخل المدينة، لجمع عينات على صلة بمزاعم استخدام أسلحة كيميائية في السابع من الشهر الجاري لتحليلها".

ووصل فريق لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" إلى سوريا، في 14 نيسان، للتحقق في هجوم دوما المزعوم، في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، ، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات، واسقط معظم الصواريخ..