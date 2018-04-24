تعرضت مدينة البعث بالقنيطرة، يوم الثلاثاء، لسقوط قذائف، اسفرت عن سقوط جرحى ونشوب حريق في احد المشافي.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "17 قذيفة سقطت في مدينة البعث، ما تسبب بإصابة 10 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية".

ولفتت الوكالة إلى "نشوب حريق في محيط مشفى الشهيد ممدوح اباظة نتيجة سقوط قذيفة صاروخية في حديقة المشفى ما تسبب بإصابة اثنين من كوادر المشفى بجروح".

وسقطت في الاونة الاخيرة قذائف هاون وصاروخية في عدة مناطق بمدينة القنيطرة، اسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية.