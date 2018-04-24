اعتبر الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، ان الحل السياسي والمفاوضات هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة في سوريا.

وقالت المفوضة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في بروكسل، ان "سوريا ليست لعبة سياسية، وعلى السوريين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم".

واشارت موغيريني الى ان "الحل السياسي طريق وحيد للخروج من الأزمة السورية"، مؤكدة أن "الشعب السوري هو صاحب الحق في تقرير مصيره".

وكانت غيريني اعلنت منذ ايام، ان الاتحاد الاوروبي يريد تفعيل مفاوضات السلام حول سوريا، متهمة النظام السوري بالتردد في المشاركة بالعملية السياسية عبر مفاوضات جنيف.

واصطدمت جولات التفاوض التي عقدت سابقا في جنيف واستانا بالخلاف على مصير الرئيس بشار الاسد الذي تتمسك المعارضة برحيله، بينما تعتبر الحكومة ان الموضوع غير مطروح للبحث.

وتستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، على مدار يومين، مؤتمراً دولياً لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، برئاسة الاتحاد الأوروبي. وبمشاركة منظومات حكومية وغير حكومية أممية وإقليمية ووفود من 85 دولة.