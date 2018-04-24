هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم الثلاثاء، باستهداف منظومات الدفاع الجوي "إس-300" روسية الصنع اذا تم استخدامها ضد الطيران الإسرائيلي في سوريا ، وذلك في أول تعليق له على الأنباء ، حول نية موسكو الجيش النظامي بمنطومة الصواريخ.

وقال ليبرمان، في حديث لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، الإسرائيلية، ،"من المهم بالنسبة لنا ألا تُستخدم الأسلحة الدفاعية التي يسملها الروس إلى سوريا ضدنا، وإذا استخدمت فإننا سنتصرف ضدها".

ونفى ليبرمان صحة التقارير الصحفية التي تتحدث عن "مطالبة تل أبيب لموسكو بالامتناع عن تسليم منظومات "إس-300" إلى سوريا".

وحاء ذلك عقب يوم على اعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان موسكو لم تقرر بعد تسليم منظومات "إس-300" لسوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية تحدثت في وقت سابق من الشهر الجاري،عن إمكانية تزويد سوريا بمنظومات "اس 300 " بعد الهجوم الغربي، فيما اعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن التابعة للمجلس الفيدرالي فيكتور بونداريف ان منظومات "إس-300" قد تستعمل لتعزيز الدفاع الجوي السوري.

ويأتي ذلك بعد أن نفذّت الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، في 14 نيسان، هجوما صاروخيا على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

ومنظومة "اس 300" هي منظومة الصواريخ المضادة للجو المتوسطة المدى والمخصصة لحماية المواقع والمؤسسات الصناعية والإدارية والقواعد العسكرية ومراكز القيادة من ضربات وسائل الهجوم الجوي الفضائي للعدو.

كما تعد منظومة "إس 300" أكثر تطورا مقارنة بكل الأنظمة الصاروخية المضادة للطائرات الموجودة لدى السوريين، حيث باستطاعتها إسقاط صواريخ باليستية على مدى يزيد عن 150 كم، وليس فقط الطائرات.