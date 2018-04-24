اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء، ان الولايات المتحدة الامريكية لديها هدف في سوريا، مشيراً الى أنه تم في سوريا خلق كل الظروف الضرورية لاستعادة وحدة البلاد.

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ونقلت وسائل اعلام روسية عن شويغو قوله، في كلمة له ، في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة الصينية بكين، إن "الهدف الرئيسي للولايات المتحدة والتحالف في سوريا ليس محاربة تنظيم "داعش" ، بل لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي".

وجاء ذلك في وقت اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها نية لمغادرة الأراضي السورية، عكس تصريحاتها الأخيرة حول هذا الموضوع.

وأضاف شويغو انه " تم في الوقت الحالي إنشاء جميع الظروف لإحياء سوريا كدولة موحدة غير قابلة للتجزئة، ولكن لتحقيق هذا الهدف، من الضروري بذل جهود ليس روسيا فقط، ولكن أيضا أعضاء المجتمع الدولي الآخرين".

وعن الضربات الغربية على سوريا، اعتبر شويغو، ان الضربات الجوية تم تنفيذها وفق "أسلوب الغرب، عقوبة دون تحقيق".

وتصاعدت التوترات بين موسكو وواشنطن، على خلفية الانباء عن وقوع هجوم كيماوي في دوما بريف دمشق، حيث شنت الولايات المتحدة الامريكية مع فرنسا وبريطانيا في 14 نيسان، ضربات صاروخية على مواقع عسكرية بسوريا.