قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الثلاثاء، إن العملية التركية التي تنفذها بلاده ضد الفصائل الكردية في سوريا ستستمر، مشيرا إلى أن الأولوية في منبج وتل رفعت ستكون للوسائل الديبلوماسية.

وقال أردوغان في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه ،العدالة والتنمية الحاكم، بأنقرة، "انطلاقا من تجاربنا في عمليتي (درع الفرات) و(غصن الزيتون) سنواصل عمليتنا بسوريا بعزم، مع إعطاء الأولوية للأعمال الدبلوماسية في تل رفعت ومنبح ووفق الضرورات الأمنية في المناطق الأخرى".

وسبق للرئيس التركي أن ذكر نيته التوجه الى مدينتي تل رفعت ومنبج شمال سوريا بهدف طرد المقاتلين الاكراد منها، في اطار عملية "غصن الزيتون" التي بدأت في 20 كانون الثاني الماضي، وتم خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين.

وكانت وسائل اعلام تركية قالت ان الجيش التركي بالتعاون مع قوات "الجيش الحر"، بدأ في أواخر آذار الماضي، عملية عسكرية في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، الخاضعة لسيطرة الفصائل الكردية، في ظل حديث عن اتفاق تركي مع روسيا، من اجل تسليم المنطقة لتركيا.

ومن المتوقع أن تنتهي عملية "غصن الزيتون" التي تنفذها قوات تركية مع فصائل "الجيش الحر" المعارضة شمال سوريا، في أيار القادم، بحسب تصريحات الخارجية التركية.

يشار الى ان انقرة اعلنت عدة مرات أنها ستطهر كامل المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا، من مسلحي "وحدات حماية الشعب" الكردية، مشيرة الى أنها تعمل في الأرض السورية بدعوة من السكان المحليين الذين يعانون من اضطهادات المسلحين الأكراد.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.