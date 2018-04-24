تتواصل التحضيرات لإجلاء مسلحي منطقة القلمون الشرقي مع عائلاتهم باتجاه الشمال السوري، بموجب الاتفاق القاضي بإخراجهم من الرحيبة وجيرود والناصرية.

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) انه تم "تجهيز 4 حافلات تقل عدداً من المسلحين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي وإخراجها إلى منطقة تجميع الحافلات على أطرف بلدة الرحيبة تمهيدا لنقلهم إلى الشمال السوري".

وانتهت مساء الاثنين عملية إخراج الدفعة الثالثة من الحافلات التي تقل المسلحين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق وذلك لنقلهم إلى شمال سوريا.

وتم يوم الجمعة الماضي، التوصل الى اتفاق في منطقة القلمون الشرقي يقضي بخروج المسلحين من الرحيبة، جيرود ، والناصرية ، على أن يبدأ تنفيذه صباح السبت.

ويقضي الاتفاق بتسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وخروج المسلحين الى ادلب وجرابلس.

وكان النظام السوري وروسيا وجهوّا، مؤخراً رسالة إنذار لمسلحي المعارضة في القلمون الشرقي شمال شرقي دمشق، إما قبول حكم الدولة أو الرحيل عن المنطقة.

وتعتبر منطقة القلمون الشرقي آخر معاقل المعارضة في ريف دمشق، تسيطر عليها فصائل من قوات "أحمد العبدو" و"جيش الإسلام" و"أحرار الشام"، وتسعى دمشق لعقد اتفاقات مصالحة في المنطقة.