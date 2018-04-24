اندلع حريق داخل محطة محردة لتوليد الكهرباء في ريف حماة، مساء الاثنين، جراء سقوط قذائف صاروخية.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان عدة قذائف صاروخية سقطت مساء الاثنين، على محطة محردة لتوليد الكهرباء شمال مدينة حماة بنحو 25 كم ما تسبب باندلاع حريق داخل المحطة.

وتعرضت المحطة في كانون الثاني الماضي لاضرار مادية نتيجة سقوط قذائف عليها.

وتنتشر بريف حماة الشمالي والشمالي الشرقي مجموعات مقاتلة تتبع بمعظمها لتنظيم "جبهة النصرة" .

وتتعرض محطة محردة الحرارية بريف حماة، باستمرار، للاستهداف من قبل فصائل معارضة بعدة قذائف مما يؤدي الى اشتعال النيران فيها, وخروجها عن الخدمة

سيريانيوز