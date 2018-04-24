واصل الجيش النظامي عملياته العسكرية، يوم الثلاثاء، ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، على مناطق بجنوب دمشق، وسط عملية برية جديدة شنها في الحجر الأسود.

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وذكرت وكالة الأنباء (سانا) ان "الجيش النظامي وجه ضربات مركزة لغرف عمليات ومراكز تحصينات التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود جنوب دمشق، مع استمرار تقدم الوحدات البرية في محاور عدة ".

من جهتها، أعلنت قناة (الإخبارية) السورية أن الجيش النظامي بدأ عملية برية جديدة تستهدف الخنادق والأنفاق في الحجر الأسود.

واشارت القناة الى ان سلاح الجو والمدفعية استهدفا (المربع الأمني ) للمسلحين في الحجر الاسود.

من جانبها، أفادت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان قوات الاقتحام في الجيش النظامي اقتحمت نقاط التنظيمات المسلحة على محور حي القدم ( منطقه المعامل )ـ وسط اشتباكات عنيفة و رمايات مدفعية وصاروخية مكثفة شنها الجيش على نقاطهم .

ولفتت المصادر الى ان الطيران الحربي قصف أهداف يتجمع بها المسلحين في اطراف حي التضامن .

بدورها، أعلن "الاعلام الحربي"، التابع لـ "حزب الله"، ان الجيش النظامي استمر بالضغط الناري على "داعش" باستهداف مواقع وتحركات التنظيم عند القسم الشمالي الغربي والجنوبي الغربي من مخيم اليرموك والحجر الاسود.

من جهتها، تحدثت مصادر معارضة عن حدوث اشتباكات عنيفة بين عناصر "هيئة تحرير الشام" والجيش النظامي على جبهة شارع 30 في مخيم اليرموك .

وكان الجيش النظامي منح مسلحي تنظيم "داعش" مهلة 48 ساعة للموافقة على الخروج من مخيم اليرموك والحجر الأسود وأجزاء من حيي القدم والتضامن، قبل البدء بعملية الحسم العسكري، إلا أن خلافات بين قيادات التنظيم نفسه حالت دون تنفيذ الاتفاق.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى