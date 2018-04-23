أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، انه استهدف مدفعاً سورياً، رداً على سقوط قذيفة هاون في منطقة الجولان ، مصدرها الأراضي السورية.

وأوضح الناطق باسم جيش الدفاع الاسرائيلي أفيخاي أدرعي ،على صفحته (تويتر)، ان "قذيفة هاون سقطت بالقرب من الجدار الامني شمال هضبة الجولان، كما يبدو فالحديث يدور عن انزلاق النيران من الحرب الأهلية في سوريا".

وأضاف أدرعي "ردًّا على ذلك قصف الجيش الاسرائيلي مدفعًا واحدًا في المنطقة التي اطلقت منها النيران في شمال الشق السوري من هضبة الجولان".

وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتبر النظام السوري "مسؤولاً عما يدور داخل أراضيه ولن يتسامح مع أي محاولة للمساس بإسرائيل وأمن سكانها".

وسبق أن أعلنت إسرائيل عن رفع تأهبها الأمني تحسباً لأي رد عسكري محتمل لاسيما عقب قصفها عدة مواقع عسكرية سورية .

وسبق وسقطت عدة قذائف مصدرها سوريا خلال الحرب الدائرة في البلاد باتجاه الجولان السوري المحتل مادفع إسرائيل بالرد على مواقع مصدر القصف.

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي سيطرت على معبر القنيطرة عام 2015، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

سيريانيوز