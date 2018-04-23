أعلنت شركة "غوغل" عن طرح تحديثات على محرك البحث لتقليل التنبؤات التي تظهر كلمات تحث على العنف والكراهية.

وقالت الشركة على المدونة الرسمية لها، انه سيتم طرح التحديثات خلال الأسابيع القادمة لتقليل احتمالية حدوثها، إذ تكون ميزة الإكمال التلقائي مفيدة بشكل خاصة لأولئك الذين يستخدمون الهواتف الذكية، نتيجة تسهيل عملية البحث على شاشة صغيرة، إذ يمكن أن تكون الكتابة صعبة.

وتوفر "غوغل" لمستخدمي محرك البحث التابع لها ميزة الإكمال التلقائي والتي توفر الكثير من الوقت والمجهود للمستخدمين عند البحث عن موضوع معين.

وتدعى الشركة أنها في المتوسط تقلل من وقت الكتابة بنسبة 25٪ تقريبًا ويمكنها أن توفر أكثر من 200 عام من وقت الكتابة في اليوم.

وتظهر في بعض الأحيان توقعات غير لائقة، لذا كشفت الشركة التكنولوجية العملاقة عن توسيع سياستها لإزالة تنبؤات الإكمال التلقائي التي تظهر كلمات تحث على العنف والكراهية.

وتعمل "غوغل" طول الوقت على إزالة التوقعات التي تتعارض مع سياساتها، بما في ذلك الاقتراحات الجنسية الصريحة، والتى تحث ين الكراهية، والعنيفة أو الخطيرة، وهى المحتويات التي "تدعو أو تمجد أو تقلل من العنف والفظائع، أو التي تنزع منها الضحايا" ليتم إزالتها.

وأطلقت "غوغل" العام الماضي، خيارًا للمستخدمين للإبلاغ باستخدام "الإبلاغ عن توقعات غير لائقة" حيث تظهر أسفل مربع البحث على منصة سطح المكتب، أما بالنسبة لمستخدمي الهواتف الذكية، فيمكنهم الضغط لفترة طويلة على هذه الكلمة للحصول على خيار إعداد التقارير للإبلاغ عن مشكلة.