استعاد الأرجنتيني مانو جينوبيلي شيئاً من بريق الماضي وأرجأ تأهل غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب إلى الدور الثاني من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما فرض التعادل نفسه سيد الموقف في المنطقة الشرقية.

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على ملعب "أي تي أند تي سنتر"، أجبر جينوبيلي غولدن ستايت على العودة إلى ملعبه من أجل محاولة الحصول على أولى بطاقات المنطقة الغربية إلى الدور الثاني من الـ"بلاي اوف"، بقيادة سان أنطونيو سبيرز للفوز 103-90 في المباراة الرابعة بينهما.



ودخل سان أنطونيو إلى المباراة الرابعة متخلفاً 3-صفر أمام حامل اللقب الذي فاز بمباراتيه الأوليين على ملعبه ثم أصبح على بعد فوز من الدور الثاني بعد تغلبه على سبيرز في معقله.



لكن سان أنطونيو الذي خاض مباراته الثانية دون مدربه الأسطوري غريغ بوبوفيتش بسبب وفاة زوجته ايرين عن 67 عاماً بعد صراع مع المرض، أرجأ الحسم بفضل لاعبه المخضرم جينوبيلي الذي سجل 10 من نقاطه الـ16 في الربع الأخير.



وبعد أن عجز عن تسجيل أي نقطة في المباراة الثالثة، استعاد جينوبيلي شيئاً من أمجاد الماضي في مباراة قد تكون الأخيرة له على ملعب "اي تي أند تي سنتر" لأن إبن الأربعين عاما سيعتزل على الأرجح في نهاية الموسم والمباراة المقبلة المقررة الثلاثاء ستكون على ملعب ووريرز، وفوز الأخير بها سينهي مشوار الأرجنتيني وفريقه.



وفي المنطقة الشرقية، أطلق كليفلاند كافالييرز وصيف البطل مواجهته مع أنديانا بيسرز من نقطة الصفر بعدما أدرك التعادل 2-2 بالفوز عليه في ملعبه 104-100، بفضل "الملك" ليبرون جيمس الذي سجل 32 نقطة مع 13 متابعة و7 تمريرات حاسمة.



وسجل جيمس 30 نقطة أو أكثر في 100 مباراة له في الـ"بلاي اوف"، وهو إنجاز لا يتفوق عليه أحد سوى أسطورة شيكاغو بولز مايكل جوردن.