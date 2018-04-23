قال موقع techpp، ان مطورو "انستغرام" يعملون على تصميم جديد للبحث، يقدم طريقة أسهل لتصفح المحتوى المهم.

وبين الموقع أن "صفحة التصفح المُعتادة ستُضيف عدة تصنيفات في الأعلى بشكل شبيه بالقصة، وسيتمكن المستخدم من رؤية الفيديو والصور المُتعلقة بالتصنيف بمجرد الضغط عليه".

وستكون الصفحة الرئيسية للبحث عامة في البداية، ثم بإمكان المستخدمين تحديد التصنيف الذي يريد مشاهدة صور حوله؛ فمثلا سيظهر في التصنيفات خيارات مثل؛ التصوير، الحيوانات، البشر، الأزياء، الرياضية، وهكذا، وبمجرد النقر على أي خيار منها، فإن الصور الظاهرة ستكون جميعها من نفس التصنيف.

ومن المقرر أن تكون هذه التصنيفات مبنية على "الهاشتاغ" المُفضل، كما أن اختيار الصور ضمن التصنيف سيكون بطريقة آلية بالاعتماد على تقنية التعرف على الصور وكذلك "الهاشتاغ" المستخدم معها.

يشار الى ان التصميم الجديد مازال قيد التجريب حاليا، وقد ظهر بعض المستخدمين في برنامج الاختبار “بيتا” الخاص بالمطورين، ومن المُمكن أن يظهر قريبا في أي وقت مع التحديث القادم.

سيريانيوز