عاود سعر الذهب، يوم الاثنين، للارتفاع بمقدار 100 ليرة عن آخر سعر وصل له، حيث بلغ الغرام الواحد من عيار 21 قيراط 16500 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط 16500 ليرة للمبيع، و16400 ليرة للشراء.

كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط 14143 ليرة للمبيع، و14043 ليرة للشراء.

وكان غرام الذهب انخفض يوم السبت الى 16400 ليرة.

سيريانيوز