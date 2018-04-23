يحتاج مستخدمو موقع التغريدات المصغر "تويتر" في بعض الأحيان إلى تضمين موقعهم الجغرافي داخل التغريدات.

وفيما يلي طريقة إضافة الموقع الجغرافي، تصلح مع هواتف أندرويد وiOS ومنصة الويب:

- داخل مربع كتابة التغريدة يضغط المستخدم فوق زر الموقع الجغرافي.

- إذا لم يسبق له إضافة موقعه الجغرافي إلى تغريداته، فستظهر له نافذة تطالبه بالتغريد مع إضافة الموقع الجغرافى، والتي سيحتاج المستخدم لتشغيلها.

- سيتم إظهار الموقع الجغرافي الحالي للمستخدم.

- يضغط المستخدم فوق زر الموقع الجغرافي مرة أخرى؛ لعرض القائمة المنسدلة التي تضم خيارات أخرى، إذ يمكن اختيار أي من المواقع الجغرافية المذكورة في القائمة، وسيظهر الموقع الجغرافي الذى حدده مع علامة اختيار.

- كما يمكن أيضا للمستخدم البحث عن أي موقع جغرافي باستخدام حقل البحث الموجود في الجزء العلوى من قائمة الموقع الجغرافي.

- عند تمكين إضافة موقع جغرافي إلى تغريدات المستخدم، ستظهر معلومات موقعه بشكل تلقائي، وسيجرى ربطها بالتغريدات المقبلة التي يتم كتابتها من قبل المستخدم.

سيريانيوز