المصري محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنكليزي لموسم 2017-2018 اخبار الرياضة شارك

توج النجم المصري محمد صلاح بالنسخة الخامسة والاربعين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لموسم 2017-2018 متفوقاً على نجوم البطولة في حفل توزيع جوائز الأفضل من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ويسعى صلاح إلى تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، حيث استطاع يوم السبت الماضي أن يعادل الرقم السابق برصيد 31 هدفا، إلا أنه يتبقى أمامه ثلاث مباريات في الدوري يمكنه من خلالهم تحطيم هذا الرقم.



وتفوق محمد صلاح على لاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروين صاحب المركز الثاني وهاري كين مهاجم توتنهام في المركز الثالث.



ويتصدر الدولي المصري هدافي الدوري الممتاز برصيد 31 هدفا، وعادل بذلك الرقم القياسي المسجل خلال موسم من 38 مباراة، والذي يتشاركه الأوروغوياني لويس سواريز (موسم 2013-2014 مع ليفربول) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2007-2008 مع مانشستر يونايتد) وألن شيرر (1995-1996) مع بلاكبيرن روفرز.



ولعب صلاح دورا أساسيا في وصول ليفربول إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2008، بتسجيله 7 أهداف بينها اثنان في ربع النهائي ضد مانشستر سيتي، المتوج بطلا للدوري الممتاز (5-1 بمجموع المباراتين). سيريانيوز 2018-04-23 19:05:16 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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