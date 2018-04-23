قال الرئيس بشار الاسد الاثنين خلال استقباله لكبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له جابري أنصاري ان العدوان الثلاثي على سورية لن ينجح في وقف الحرب على الإرهاب.

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وقال بيان رئاسي ان في بداية اللقاء وضع جابري أنصاري الرئيس الأسد في صورة التحركات والجهود التي تبذلها إيران على الصعيد السياسي للمساعدة في إنهاء الحرب على سورية وجرى تناول آخر المستجدات فيما يتعلق بالوضع الميداني.

وتلعب ايران دورا سياسيا وعسكريا مهما في الازمة السورية, فهي احد الدول الضامنة في محادثات استانا التي تضم ايضا روسيا وتركيا, كما تدعم النظام بشكل كبير عسكريا.

وأكد جابري أنصاري أن الدافع الحقيقي وراء العدوان الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا على سورية هو الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة على الإرهابيين وخوف تلك الدول من استمرار هذه الانتصارات بنفس الوتيرة وامتدادها إلى مناطق جديدة.

من جهته, اوضح الرئيس الأسد, بحسب البيان أن "تلك الدول ومعها مجموعة من أدواتها من دول المنطقة كانت تدعم الإرهابيين منذ اليوم الأول للحرب على سورية وعدوانها المباشر مؤخراً لن ينجح في وقف الحرب على الإرهاب التي ستتواصل حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية".

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، مطلع الاسبوع الماضي، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.