قالت رئاسة الجمهورية السورية يوم الاثنين ان " بعض المواقع الالكترونية والصحف المفلسة تناقلت خلال الأيام الماضية، أخباراً وأحاديث ملفقة على لسان الرئيس بشار الأسد"، مشددة على أن "الأسد لم يجر أي مقابلة أو حديث أو تصريح صحفي لأي وسيلة إعلامية مؤخراً".

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وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته على صفحتها على الفيسبوك أن "أي لقاء أو تصريح أو حديث يجريه سيادته مع أي موقع أو صحيفة أو وسيلة إعلامية، سينشر أولاً على الحسابات الرسمية للرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى وسائل الإعلام السورية الرسمية".

ولم تشر رئاسة الجمهورية في بيانها الى تلك التصريحات التي تناقلتها المواقع الالكترونية.يشار الى ان رئاسة الجمهورية تنشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المقابلات التي يجريها الاسد من وسائل الاعلام المحلية والعالمية.