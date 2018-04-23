أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، أن فريق المفتشين، التابعين لمنظمة "حظر الاسلحة الكيماوية"، الذين يحققون في الهجوم الكيماوي المزعوم على دوما بريف دمشق، يتعرضون لضغوطات.

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وقال مدير قسم شؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، في تصريح لوكالة (سبونتيك)، ان "الفريق يتعرض لضغوطات لأن الولايات المتحدة اتخذت قرارا مسبقا حول ضرورة إزالة الأسد"".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت، يوم السبت، إن موسكو تنتظر من خبراء "حظر الكيميائي" تحقيقا نزيها في حادث هجوم دوما المزعوم.

ودخل فريق تابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" مدينة دوما ، حيث اشار بيان للمنظمة، السبت، الى ان فريق مهمة التحقيق التابع لها، زار أحد المواقع داخل المدينة، لجمع عينات على صلة بمزاعم استخدام أسلحة كيميائية في السابع من الشهر الجاري لتحليلها".

ووصل فريق لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" إلى سوريا، في 14 نيسان، للتحقق في هجوم دوما المزعوم، في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، ، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات، واسقط معظم الصواريخ..