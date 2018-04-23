أجرى رئيس "هيئة التفاوض" المعارضة نصر الحريري مباحثات، يوم الأحد، مع وزير الخارجية العُماني يوسف ابن علوي، حول تطورات الملف السوري على الصعيد الميداني والسياسي.

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وذكر الحريري، في تغريدة عبر صفحته (تويتر)، أن اللقاء تضمن مناقشة "تفاصيل ما يجري في سوريا ميدانيا وسياسيا و ضرورة التوصل لحل سياسي ".

من جهتها، أشارت صفحة "هيئة التفاوض" عبر (تويتر)، الى ان "وزير الخارجية العُماني يوسف ابن علوي استقبل نصر الحريري والوفد المرافق في مقر وزارة الخارجية العمانية، وتم بحث آخر مستجدات القضية السورية والوضع الميداني وجهود الحل السياس في سوريا".

وأكد الوزير العُماني "وقوف دولته مع الشعب السوري في محنته"، وأشاد بجهود "هيئة التفاوض" تجاه تحقيق حل للقضية السورية انسجاماً مع القرارات الدولية".

من جانبه، أكد رئيس الهيئة على "ضرورة تفعيل دور عربي تجاه القضية السورية لتحقيق طموحات الشعب السوري في الحرية وإعادة بلاده إلى حياة كريمة آمنة".

ويأتي اللقاء بعد نحو شهر على زيارة قام بها وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم الى سلطنة عمان، حيث اجرى مباحثات مع عدد من المسؤولين العمانيين ، كما شهدت الزيارة افتتاح مقر السفارة السورية الجديد في العاصمة مسقط.

وتعتبر سلطنة عمان الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي ما تزال تحتفظ بعلاقتها الدبلوماسية مع دمشق وسفارتها مفتوحة فيها.