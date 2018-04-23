سقط عشرات القتلى والجرحى، يوم الاثنين، جراء ضربات نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية على حفل زفاف ببلدة بني قيس في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر طبية قولها ان" 20 شخصا يحضرون حفل الزفاف قُتلوا كما أصيب 30 على الأقل".

من جهته، افاد رئيس المستشفى الجمهوري في حجة إن "المستشفى تسلم 40 جثة، معظمها مقطع الأوصال، و46 جريحا، من بينهم 30 طفلا".

وألقى الحوثيون باللائمة على التحالف الذي تقوده السعودية ويدعم الحكومة اليمنية.

وقال متحدث باسم التحالف إن تحقيقا شاملا سيفتح بشأن هذه الأنباء.

و أدت الحرب في اليمن حتى الآن إلى قتل أكثر من 10.000 شخص، ماينذر باقتراب البلاد من حافة المجاعة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

ويشهد اليمن منذ أيلول 2014، نزاع مسلح مستمر بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر آذار من العام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، وقوات الحوثيين التي كانت متحالفة حتى الآونة الأخيرة مع أنصار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي قتل في مطلع كانون الأول جراء نزاع مسلح اندلع بين الطرفين الشريكين في العاصمة صنعاء التي سقطت في أيدي الحوثيين وحلفائهم في أيلول 2014.

و ينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما يرد الأخيرون بعمليات إطلاق متكررة للصواريخ على مواقع الجيش السعودي داخل أراضي المملكة.