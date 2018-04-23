أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) يوم الاثنين، أن عملية إخراج دفعة ثالثة من المسلحين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق بدأت ظهر اليوم تحضيرا لنقلهم إلى شمال سوريا .

وأضافت الوكالة أن "عددا من الحافلات دخلت إلى بلدة الرحيبة في منطقة القلمون الشرقي لإخراج ما تبقى من المسلحين الرافضين لاتفاق التسوية وعائلاتهم تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس وإدلب".

وتم أمس إخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي ، عبر 30 حافلة، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه والقاضي بإخراجهم من مناطق الرحيبة وجيرود والناصرية إلى شمال سوريا، بعد تسليم أسلحتهم وعتادهم ومستودعات ذخيرتهم.

وكان النظام السوري وروسيا وجهوّا، مؤخراً رسالة إنذار لمسلحي المعارضة في القلمون الشرقي شمال شرقي دمشق، إما قبول حكم الدولة أو الرحيل عن المنطقة.

وتعتبر منطقة القلمون الشرقي آخر معاقل المعارضة في ريف دمشق، تسيطر عليها فصائل من قوات "أحمد العبدو" و"جيش الإسلام" و"أحرار الشام"، وتسعى دمشق لعقد اتفاقات مصالحة في المنطقة.

سيريانيوز