تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الثلاثاء، مؤتمراً دولياً لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، برئاسة الاتحاد الأوروبي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت وكالات انباء ان المؤتمر سنعقد على مدار يومين، برئاسة الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة منظومات حكومية وغير حكومية أممية وإقليمية ووفود من 85 دولة.

ودعت بروكسل نحو 85 حكومة ومنظمة غير حكومية لجمع أموال هدفها الأساسي "تقديم المعونات الإنسانية ثم إعادة البناء على نطاق محدود وإزالة الألغام من بعض المدن في مناطق مختلفة".

ومن أهم الملفات التي سيتناولها المؤتمر مسائل "دعم 13 مليون سوري وأكثر من 5 ملايين لاجئ سوري يحتجون إلى مساعدات إنسانية وكذلك مساعدة البلدان المستضيفة للاجئين السوريين كلبنان والأردن وتركيا".

وكان مؤتمر بروكسل الاول حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، جرى انعقاده في 4 و 5 نيسان 2017،وتوصل إلى تعهدات بتقديم مبلغ 5.6 مليار يورو لدعم الأنشطة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة.