أصيب شاب مدني، يوم الاثنين، جراء رصاص قنص استهدف سكان بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين شمال مدينة إدلب .

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصادر أهلية قولها ، ان " مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المسلحة الأخرى في بلدة بنش اعتدوا على الأهالي في بلدتي كفريا والفوعة برصاص القنص ما تسبب بإصابة مدني بجروح".

وأصيب الأربعاء الماضي، شخصين اثنين من الأهالي بجروح جراء رصاص القنص الذي استهدف الأحياء السكنية في بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب.

وتتعرض الفوعة وكفريا بريف ادلب من وقت لآخر لسقوط قذائف ورصاص قنص ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

يشار إلى أن المعارضة المسلحة فرضت حصارا على كفريا والفوعة بعد أن شنت هجوما واسعا سيطرت فيه على مدينة ادلب في آذار عام 2015.

سيريانيوز