ألقى طيران الجيش النظامي، يوم الأحد، مناشير يدعو المدنيين في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي لمغادرة المنطقة إيذانا ببدء تحريرها.

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وقالت منظومة "الإعلام الحربي" ان "مروحيات الجيش ألقى مناشيرا تدعو المدنيين إلى المغادرة، حفاظا على أرواحهم، باتجاه حواجز الجيش السوري".

وأشارت إلى أن "الجيش سيوفر لجميع المدنيين الخارجين من المنطقة المساعدة الغذائية والطبية اللازمة لهم".

وشهد جيب يمتد ما بين ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، قبل ايام، اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش النظامي والقوى الرديفة من جهة وفصائل مسلحة بينها "جبهة النصرة" ، الا انه تم التوصل لهدنة مدنها 4 ايام في المنطقة، برعاية روسية.

وتسيطر على البلدات الواقعة في ريفي حمص وحماه عدة تنظيمات مسلحة أبرزها " النصرة".