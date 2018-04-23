

أصيب طفل بجروح، يوم الاثنين، جراء سقوط قذيفة صاروخية على منطقة الميدان بمدينة دمشق.



وأشارت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، الى ان قذيفة صاروخية سقطت منطقة نهر عيشة في حي الميدان ، أدت إلى إصابة طفل و أضرار مادية.

وشهدت عدة مناطق دمشق خلال الايام الماضية، كالميدان والتضامن والزاهرة سقوط قذائف هاون، اسفرت عن سقوط ضحايا.

يشار الى ان سقوط القذائف، يأتي بالتزامن مع تنفيذ الجيش النظامي عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" وتنظيمات أخرى في مخيم اليرموك جنوب دمشق.