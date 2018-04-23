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الدولار في السوق السوداء يسجل ارتفاعاً ويصل الى 441 ليرة
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الاخبار الاقتصادية
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سجل
الدولار الأمريكي، يوم الاثنين، ارتفاعاُ أمام الليرة السورية في السوق السوداء،
مقارنة عن آخر سعر له، ليصل إلى 441 ليرة .
وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف
الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء
بدمشق وصل إلى 441 ليرة للمبيع، و 438 ليرة للشراء.
وكان سعر صرف الدولار وصل منذ
يومين ، الى 430 ليرة سورية للشراء و 435 ليرة للمبيع.
سيريانيوز
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2018-04-23 15:25:34
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