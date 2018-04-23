سجل الدولار الأمريكي، يوم الاثنين، ارتفاعاُ أمام الليرة السورية في السوق السوداء، مقارنة عن آخر سعر له، ليصل إلى 441 ليرة .

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 441 ليرة للمبيع، و 438 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار وصل منذ يومين ، الى 430 ليرة سورية للشراء و 435 ليرة للمبيع.