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الدولار في السوق السوداء يسجل ارتفاعاً ويصل الى 441 ليرة
الاخبار الاقتصادية

سجل الدولار الأمريكي، يوم الاثنين، ارتفاعاُ أمام الليرة السورية في السوق السوداء،  مقارنة عن آخر سعر له، ليصل إلى 441 ليرة .


 

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 441 ليرة للمبيع، و 438 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار وصل منذ يومين ، الى 430 ليرة سورية للشراء و 435 ليرة للمبيع.

سيريانيوز

 
2018-04-23 15:25:34
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