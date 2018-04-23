كشف دبلوماسي لصحيفة (الشرق الأوسط) أن اجتماع أعضاء مجلس الامن الدولي في مزرعة بالسويد نتج عنه التوصل لـ "خارطة طريق" في المسارات الثلاثة الرئيسية، السياسية والإنسانية والكيماوية، للازمة السورية.

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واضاف المصدر بأن «خلوة باكاكرا» سعت إلى إيجاد "روح جديدة من التعاون الدولي"، انطلاقاً من "غرس أمل ودينامية وروحية جديدة في العملية السياسية في سوريا".

وعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم السبت، اجتماع في مزرعة بالسويد، في مسعى لتخطي انقسامات عميقة بينهم حول إنهاء الأزمة السورية، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها.

ويأتي الاجتماع بعد شنّ الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا وفرنسا في 14 الجاري، ضربات صاروخية ضد أهداف تابعة للجيش النظامي بسوريا، رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة على مدينة دوما بريف دمشق، فيما قالت موسكو ودمشق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ.

وكان مجلس الامن اجتمع عدة مرات خلال الفترة الماضية بشأن سوريا، وسط مواجهة بين روسيا والقوى الغربية حول هجوم كيماوي مزعوم في مدينة دوما، دفع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى شن ضربات جوية في سوريا.

وأخفق مجلس الأمن مؤخراً في إقرار مقترحات أمريكية وروسية متنافسة لإجراء تحقيقات جديدة في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.