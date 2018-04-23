أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، يوم الاثنين، أن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة الامريكية حول سوريا، رغم توتر العلاقات بين البلدين، على خلفية شن اميركا ضربات على سوريا.

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ونقلت وكالة (سبونتيك) عن بوغدانوف قوله ان "الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة على مستوى العسكريين".

وكان الكرملين اعلن، في وقت ابق من الشهر الجاري، ان العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية لا تزال جارية.

وتصاعدت التوترات بين موسكو وواشنطن، على خلفية الانباء عن وقوع هجوم كيماوي في دوما بريف دمشق، حيث شنت الولايات المتحدة الامريكية مع فرنسا وبريطانيا في 14 نيسان، ضربات صاروخية على مواقع عسكرية بسوريا.