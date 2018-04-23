هددت الولايات المتحدة الامريكية، يوم الاثنين، بمحاسبة روسيا، اذا لم تكن "شريكاً بناءً" في انهاء الصراع بسوريا.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان قوله، خلال مؤتمر صحفي، في نهاية اجتماع استمر يومين لوزراء خارجية مجموعة السبع في تورونتو، ”يجب أن تمتنع روسيا عن وضع عراقبل امام السلام بسوريا، وإلا فسوف تتم محاسبتها“.

وجاء ذلك في وقت أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، ان بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة الامريكية حول سوريا، رغم توتر العلاقات بين البلدين، على خلفية شن اميركا ضربات على سوريا.

وتصاعدت التوترات بين موسكو وواشنطن، على خلفية الانباء عن وقوع هجوم كيماوي في دوما بريف دمشق، حيث شنت الولايات المتحدة الامريكية مع فرنسا وبريطانيا في 14 نيسان، ضربات صاروخية على مواقع عسكرية بسوريا.