أفاد نشطاء ومصادر معارضة باندلاع معارك بين جبهة "تحرير سوريا" و تنظيم "جبهة النصرة" في ريف حلب الغربي.

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واشارت المصادر، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، الى ان جبهة "تحرير سوريا" حققت تقدماً على حساب "تحرير الشام" غربي حلب ، ودخلت قريتي بلنتا والهباطة وجمعية عباد الرحمن.

من جهتهم، أكد نشطاء معارضون من "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن مسلحي حركتي "أحرار الشام" و"نور الدين الزنكي" المنضويتين تحت راية تحالف "جبهة تحرير سوريا" المشكل مؤخرا أحرزوا تقدما على حساب "هيئة تحرير الشام"، مع ورود أنباء عن خسائر بشرية من الطرفين.

وأشار نشطاء إلى ورود أنباء عن استعادة مسلحي المعارضة السيطرة على قرية بلتنا التي تشهد معارك كر وفر وسط قصف متبادل بين الطرفين.

وكانت مصادر سورية أعلنت في الأيام الأخيرة عن تمكن "هيئة تحرير الشام" من إحراز تقدم على حساب مسلحي المعارضة في ريف إدلب الجنوبي، حيث بسطت سيطرتها على مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان.