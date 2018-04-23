اصدرت وزارة التربية التعليمات الامتحانية للشهادات العامة، وعممتها على مديرياتها في المحافظات كافة.

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وتضمنت التعليمات، كيفية التعامل مع ورقة الإجابة والأسئلة خلال الامتحان، والتأكيد على الطلاب عدم اصطحاب أي نوع من أجهزة الهاتف (خلوي- نقال- لاسلكي) أو استعمال سماعات الأذن لأي سبب كان داخل القاعة الامتحانية.

ومنعت التعليمات ادخال كتب أو دفاتر أو مذكرات أو معاجم أو آلات حاسبة أو جداول لوغاريتمات أو نحو ذلك إلى قاعة الامتحان.

كما جاء في التعليمات أنه يمنع مغادرة القاعة قبل مضي نصف مدة امتحان المادة، إضافة لعدم استعمال ألوان غير مألوفة من الحبر كالأخضر والأسود وغيرهما، وتطبق على المخالف العقوبة المحددة في التعليمات النافذة.ويحق لرئيس المركز، ضماناً لحسن سير الامتحان وسلامته، إخراج كل من يصبح وجوده مصدراً للإزعاج والفوضى.

ويحال الطالب الذي يتطاول على المراقبين بالتهديد أو التحقير أو الاعتداء داخل مركز الامتحان أو خارجه إلى القضاء لتطبق بحقه العقوبات الواردة في المواد (371 و372 و373 ) من قانون العقوبات العام، والمتضمنة عقوبة السجن لمدد مختلفة تصل حتى السنتين مع إمكانية تشديد العقوبة وفقا للمادة (247) من القانون نفسه إذا اقترف أعمال العنف أكثر من شخص ونجم عنها جروح أو رضوض، بحسب التعليمات.

وكانت وزارة التربية أصدرت تعليمات خاصة إلى جميع المدارس الموجودة في حي التضامن لتبرير غياب الطلاب خلال الفترة الحالية واعادة تعويض جميع الدروس التي تفوت الطلاب خلال فترة غيابهم.

يشار إلى الامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2018 ستبدأ في الـ 13 من أيار القادم وتستمر حتى الـ 27 منه، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية العامة في الـ 28 من أيار وتنتهي في الـ 10 من حزيران للفرع الأدبي، والـ 12 من شهر حزيران للفرع العلمي، في حين يستمر امتحان الشهادة الثانوية الشرعية حتى الـ 18 منه.