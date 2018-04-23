طور مجموعة من الباحثين في الهند تقنية جديدة تمنع المركبات من العمل إذا كان السائق في حالة سكر.

وقامت جامعة "أوتارانتشال" وشركة RI Instruments and Innovation بإنتاج جهاز من شأنه أن يجعل القيادة صعبة إذا كان السائق في حالة سكر أو يشعر بالنعاس أو يتحدث على الهاتف المحمول.

وطور فريق مكون من عدة باحثين نموذجًا أوليًا، يعتمد على "الجرافين" الناتج عن الفضلات والأعشاب البرية كأحد المكونات.

وقال الباحثون إن "تركيز الكحول سيفصل الجهاز المرتبط بالسيارة أوتوماتيكيا، وعلى السائق أثناء وجوده في مقعد القيادة، أن يضغط على الجهاز لبدء تشغيل السيارة، وسيعمل هذا على الفور على تنشيط المستشعر الذى سيقوم بتحليل وتقدير محتوى الخمر الموجود في دم السائق."

وأوضح الباحثون إن "محرك السيارة لن يبدأ في حال كان وجود الخمور أكثر من الحد المنصوص عليه بموجب قانون المرور، وفى حالة شعور السائق بالنعاس أثناء القيادة، يقوم الجهاز بتحليل حركات عينه وسيقومان بتنبيه الركاب المشاركين، وعند وقوع حادث، سيقوم الجهاز تلقائيًا بالاتصال بالشرطة.