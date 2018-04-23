واصل الجيش النظامي، يوم الاثنين، توجيه ضرباته على مقار تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في الحجر الأسود جنوب العاصمة.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن "وحدات من الجيش واصلت توجيه ضربات مركزة على مراكز قيادات الإرهابيين في الحجر الأسود ".

ولفت الوكالة أن "الوحدات البرية حققت خلال عملياتها تقدما من عدة محاور بإسناد من سلاح الجو".

وقالت مصادر موالية مساء الأحد، ان النظامي وجه ضربات جوية وصاروخية عديدة على مواقع الإرهابيين في جنوب العاصمة.

ومن جانبها، قالت مصادر معارضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان تنظيم "داعش" تمكن من قتل 16 عنصراً من الجيش النظامي والقوات الموالية له، التي حاولت التقدم من الجهة الشمالية لمخيم اليرموك، واقتحام حيي القدم والحجر الأسود.

وكان الجيش النظامي منح مسلحي تنظيم "داعش" مهلة 48 ساعة للموافقة على الخروج من مخيم اليرموك والحجر الأسود وأجزاء من حيي القدم والتضامن، قبل البدء بعملية الحسم العسكري، إلا أن خلافات بين قيادات التنظيم نفسه حالت دون تنفيذ الاتفاق.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.

سيريانيوز