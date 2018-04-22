لحق تشلسي بطل الدوري في الموسم الماضي بمانشستر يونايتد في المباراة النهائية لكأس انكلترا في كرة القدم بفوزه على ساوثمبتون 2-صفر الاحد في الدور نصف النهائي على ملعب "ويمبلي" في لندن.

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وسجل الفرنسي اوليفييه جيرو (46) والاسباني الفارو موراتا (82) الهدفين.



وكان مانشستر يونايتد بلغ النهائي السبت بفوزه على توتنهام 2-1 على الملعب ذاته، حيث يسعى الى معادلة الرقم القياسي المسجل باسم ارسنال (13 لقبا).



وتقام المباراة النهائية في 19 ايار على "ويمبلي" ايضا.



كانت افضلية تشلسي واضحة في معظم فترات المباراة فحصل على عدد كبير من الفرص لكنه اكتفى بتسجيل هدفين.