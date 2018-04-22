كولن يخطف تعادل قاتل امام شالكه ويبقي على حظوظه بالبقاء بين الكبار اخبار الرياضة شارك

أنعش كولن صاحب المركز الاخير اماله الضيئلة بالبقاء في الدرجة الاولى بتعادل قاتل امام ضيفه شالكه 2-2 الاحد في ختام المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الالماني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وتقدم شالكه بهدفين مبكرين عبر السويسري بريل ايمبولو (5) والاوكراني يفغن كونوبليانكا (23)، وقلص اصحاب الارض الفارق عبر ليوناردو بيتنكورت (26) قبل ان يدركوا التعادل بواسطة مارسيل ريسه في الدقيقة 83 من ركلة حرة.



وعزز شالكه الذي يسعى الى الوصافة، موقعه في المركز الثاني برصيد 56 نقطة بيد ان الفارق تقلص الى نقطتين بينه وبين بوروسيا دورتموند الذي كان سحق ضيفه باير ليفركوزن برباعية نظيفة السبت.



في المقابل، كسب كولن نقطة ثمينة أنعش بها حظوظه الضئيلة في البقاء في الدرجة الاولى حيث رفع رصيده الى 22 نقطة بفارق 8 نقاط عن فولفسبورغ وماينتس وفرايبورغ التي تتقاسم المركز الرابع عشر قبل 3 مراحل من نهاية الموسم.



وفي مباراة ثانية، ضمن اوغسبورغ بقاءه عندما عمق جراح ماينتس بالفوز عليه 2-صفر.



ويدين اوغسبورغ بفوزه الى الدولي الايسلندي الفريد فينبوغاسون الذي صنع الهدف الاول للنمسوي ميكايل غريغوريتش (29)، وسجل الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



وارتقى اوغسبورغ الى المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة مقابل 30 لماينتس. سيريانيوز 2018-04-22 18:26:50 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق