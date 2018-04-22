شدد لاتسيو وانتر ميلان الخناق على روما بفوز الاول الكبير على ضيفه سمبدوريا 4-صفر، والثاني الثمين على مضيفه كييفو فيرونا 2-1 الاحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

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ولحق لاتسيو بجاره روما الى المركز الثالث فيما حافظ انتر ميلان الخامس على فارق النقطة الواحدة التي تفصله عنهما.



وكان روما سحق مضيفه سبال بثلاثية نظيفة السبت في افتتاح المرحلة.



وتتنافس الاندية الثلاثة على البطاقتين الاخيرتين المؤهلتين الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، على اعتبار ان البطاقتين الاوليين محسومتين بشكل كبير ليوفنتوس المتصدر وحامل اللقب ونابولي مطارده المباشر والذين يلعبان لاحقا في قمة حاسمة على اللقب.



ويتصدر يوفنتوس برصيد 85 نقطة بفارق 4 نقاط عن نابولي الذي يبتعد بالفارق ذاته عن ممثلي العاصمة روما و5 نقاط عن انتر ميلان قبل 4 مراحل من نهاية الموسم.



وواصل اتالانتا صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب على ضيفه تورينو 2-1.



واستغل اتالانتا خسارة ميلان امام ضيفه بينيفينتو صفر-1 السبت لينتزع منه المركز السادس المؤهل الى مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.



وعاد بينيفينتو الى الدرجة الثانية بعد موسم واحد في الاولى اثر فوز كروتوني على مضيفه اودينيزي بهدفين للنيجيري سايمون نواكوو (7) وماركو فاراوني (86) مقابل هدف لكيفن لاسانيا (5).