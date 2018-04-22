احتفل مانشستر سيتي بتتويجه باللقب امام جماهيره بفوز كاسح على ضيفه سوانسي سيتي بخماسية نظيفة، واستعاد ارسنال توازنه وحقق فوزا ساحقا على ضيفه وجاره وست هام يونايتد 4-1 الاحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

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وكان مانشستر سيتي توج بطلا للدوري الاحد الماضي بعد الخسارة المفاجئة لمنافسه المباشر وجاره مانشستر يونايتد أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون صاحب المركز الأخير صفر-1، بعدما كان لاعبو المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا تغلبواعلى توتنهام هوتسبر 3-1 قبلها بـ24 ساعة.



وانتظر مانشستر سيتي حتى يوم الاحد للاحتفال وبافضل طريقة ممكنة بتتويجه باللقب الثاني هذا الموسم بعد كأس الرابطة.



وسجل خماسية سيتي الاسباني دافيد سيلفا (12) ورحيم سترلينغ (16) والبلجيكي كيفن دي بروين (54) والبرتغالي برناردو سيلفا (64) والبرازيلي غابريال جيزوس (88)، وأهدر جيزوس ركلة جزاء في الدقيقة 64.



ونزلت جماهير مانشستر سيتي الى ارضية الملعب في نهاية المباراة لتهنئة اللاعبين على الظفر باللقب.



وبات مانشستر سيتي على مشارف تحطيم ارقام قياسية عدة. فبتعزيزه موقعه في الصدارة برصيد 90 نقطة قبل 4 مراحل من نهاية الموسم، اصبح سيتي على بعد 5 نقاط من الرقم القياسي في اكبر عدد من النقاط في موسم واحد (95) والذي سجله تشلسي موسم 2004-2005.



كما ان مانشستر سيتي بات على بعد فوز واحد لمعادلة الرقم القياسي للنادي اللندني في عدد الانتصارات في موسم واحد (30) والذي كان حققه الموسم الماضي، فضلا عن الرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد (103) والذي كان سجله تشلسي ايضا موسم 2009-2010.



وبخماسيته في مرمى سوانسي سيتي، رفع مانشستر سيتي غلته التهديفية الى 98 هدفا.



وحقق ارسنال عرضا غير مقنع على جاره وست هام يونايتد، فعلى الرغم من النتيجة الكبيرة التي حققها، فان المدفعجية لم يقدموا عرضا جيدا.



وتنتظر ارسنال قمة ساخنة امام ضيفه اتلتيكو مدريد الاسباني الخميس المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي قبل ان يحل ضيفا عليه في 3 ايار المقبل، وهو ما دفع مدربه فينغر الى اراحة بعض نجوم الفريق خصوصا الالماني مسعود اوزيل وحارس المرمى العملاق بيتر تشيك وجاك ويلشير.



وعانى ارسنال الامرين لتحقيق الفوز وهو انتظر حتى الدقائق الاخيرة لحسمه مستغلا اخطاء دفاعية كارثية للاعبي وست هام يونايتد.