بات برشلونة على بعد نقطة واحدة فقط من استعادة اللقب بعد سقوط اتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ريال بيتيس الأحد في المرحلة الـ 34 من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

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وأهدر اتلتيكو مدريد أربع نقاط في مباراتين بعد ان كان لقي خسارة مفاجئة امام ريال سوسييداد صفر-3 في المرحلة السابقة، فبات رصيده في المركز الثاني 72 نقطة، مقابل 83 لبرشلونة الذي سيحسم اللقب في حال تعادله فقط في مباراته المقبلة.



وكان برشلونة أحرز اول القاب الموسم المحلي بتتويجه بالكأس اثر فوزه على اشبيلية بخماسية نظيفة السبت.



يستعد اتلتيكو لمباراتين مصيريتين مع ارسنال الانكليزي في نصف نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، فيلتقيان في لندن الخميس المقبل ذهابا، وفي مدريد في 3 ايار ايابا.



وهي البطولة الوحيدة المتبقية لاتلتيكو للمنافسة على لقبها.