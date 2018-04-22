خطف نابولي فوزا قاتلا 1-0 على حساب مضيفه يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب على ملعب الآليانز في تورينو الاحد في الجولة 34 من بطولة الدوري الإيطالي.

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وسجل هدف نابولي الغالي السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 90 برأسية مركزة وصلته من ركنية إنسيني مانحاً فريقه نابولي الفوز والنقاط الثلاث.



ورفع نابولي رصيده للنقطة رقم 84 في الوصافة، بينما بقى يوفنتوس في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن البارتينوبي برصيد 85 نقطة، ليشتعل الصراع على لقب الدوري الإيطالي في الجولات الأربع الأخيرة.



المباريات المتبقية ليوفنتوس: (إنتر ميلان - يوفنتوس، يوفنتوس - بولونيا، روما - يوفنتوس، يوفنتوس - فيرونا)



المباريات المتبقية لنابولي: (فيورنتينا - نابولي، نابولي - تورينو، سمبدوريا - نابولي، نابولي - كروتوني).