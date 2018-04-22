أنقذ خفر السواحل الليبي، يوم الأحد، أكثر من 80 مهاجراً كانوا يحاولون عبور البحر إلى إيطاليا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث إن خفر السواحل الليبي أيوب قاسم، قوله انه "تم انتشال جثث 11 مهاجرا لاقوا حتفهم خلال محاولة العبور إلى إيطاليا قبالة الساحل الغربي لليبيا ".

وأضاف قاسم إن أكثر من 80 مهاجرا نجوا من الحادث الذي وقع قبالة مدينة صبراتة الغربية، وإن قوات خفر السواحل أعادتهم إلى الزاوية التي تبعد نحو 25 كيلومترا إلى الشرق.

وبين المتحدث الليبي أن "المهاجرين من عدد من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الغربية".

وتعد ليبيا نقطة الانطلاق الأكثر شيوعا للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر.

وعبر أكثر من 600 ألف شخص البحر المتوسط إلى إيطاليا خلال السنوات الأربع الأخيرة غالبيتهم انطلق من ليبيا.

ومنذ تموز 2017 تراجع أعداد المهاجرين، بعد أن ضغطت السلطات الليبية بدعم من إيطاليا على جماعات محلية لمنع عمليات التهريب كما ساندت خفر السواحل الليبي لاعتراض المغادرين.

وضغطت القوى الأوروبية أيضا للحد من التدفق إلى ليبيا من الجنوب وأعادت المنظمة الدولية للهجرة 25 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلادهم منذ بداية العام الماضي.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن نحو 5330 مهاجرا عبروا من ليبيا إلى إيطاليا بين الأول من كانون الثاني و20 نيسان هذا العام أي بنسبة تقل نحو 85 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.