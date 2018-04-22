سقط عشرات القتلى والجرحى، يوم الأحد، بهجوم استهدف مركزاً لتسجيل الناخبين في أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابول، تبناه لاحقاً تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) عن مصادر مسؤولة قولها إن "هجوما انتحاريا استهدف في كابول مركزا إداريا يمنح بطاقات التسجيل على اللوائح الانتخابية".

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة وحيد ماجرو، قوله ان حصيلة الضحايا بلغت 57 قتيلاً و119 جريحاً.

وبدوره قال قائد شرطة كابول داوود أمين ان "الناس كانوا متجمعين لسحب تذاكرهم (بطاقة الهوية) ووقع الانفجار عند المدخل". مضيفا أنه "انتحاري".

ووقع الهجوم في غرب كابول في حي دشت برتشي ذي الغالبية الشيعية في العاصمة الأفغانية.

وأعلنت وكالة (أعماق) التابعة لتنظيم "داعش"، مسؤولية التنظيم عن الانفجار، وقالت "عملية استشهادية بسترة ناسفة تستهدف مركزا انتخابيا بمنطقة دشت برجي في مدينة كابول".

بالمقابل، اكدت حركة "طالبان" عن طريق الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد إن "مجاهدينا لا علاقة لهم بهجوم اليوم".

وهو أول اعتداء في كابول ضد مركز اللوائح الانتخابية للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 20 تشرين الأول ، منذ بداية عمليات التسجيل في 14 نيسان.

وكان مركزان لتسجيل الناخبين قد استهدفا في ولايات أخرى الأسبوع الماضي. وهذه الانتخابات هي الأولى منذ 2010، والاقتراع هو الأول منذ الانتخابات الرئاسية في 2014.

سيريانيوز