قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، إن أمريكا وفرنسا وحلفاء آخرين سيكون لهم "دور مهم جدا" بعد انتهاء الحرب السورية، محذراً من أن إيران ستسيطر على سوريا إذا انسحبت هذه الدول بشكل أسرع من اللازم .

وأوضح ماكرون في مقابلة مع "فوكس نيوز" انه "حتى بعد انتهاء الحرب على (داعش) ستلعب الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاؤنا، وجميع الدول الموجودة في المنطقة، حتى روسيا وتركيا، دورا مهما لإنشاء سوريا جديدة وضمان أن القرار حول تحديد هذا المستقبل سيعود، بطبيعة الحال، إلى الشعب السوري".

ويأتي تصريح الرئيس الفرنسي عقب ايام مما نشرته صحيفة أمريكية نقلاً عن مسؤولين أميركيين عن مشاورات تجرى مع دول عربية لتشكيل قوة عسكرية عربية لتحل محل القوات الأميركية في سوريا بعد هزيمة تنظيم (داعش)".

وأكد ماكرون خلال المقابلة، أنه سيطلب من المشرعين الأمريكيين تمديد الوجود العسكري للولايات المتحدة في سوريا.

وكان ماكرون الذي قال في وقت سابق، أنه أقنع ترامب بإبقاء قوات بلاده في سوريا، الأمر الذي رد عليه البيت الابيض، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب مصمم على سحب قوات بلاده من سوريا في اقرب وقت.

و اعتبر الرئيس الفرنسي أن "الولايات المتحدة لا تزال لاعبا لا يمكن تبديله في الشرق الأوسط"، مضيفا أن "فرنسا ستواصل الاعتماد عليها في سوريا".

وتعتبر فرنسا جزءاً من تحالف دولي تقوده واشنطن يضم أكثر من60 دولة، يوجه ضربات جوية مستهدفاً مواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014.