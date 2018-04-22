أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق، يوم الأحد، عن قيامها بقطع المياه عن مناطق في المدينة بتاريخ 24 نيسان الجاري.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إنه "سيتم قطع المياه عن مناطق شمالي ركن الدين ـ مهاجرين (جميع الجادات) ـ العفيف ـ الجبة ـ ركن الدين ـ أسد الدين ـ شرقي ركن الدين ـ مساكن برزة".

وبينت المؤسسة إن قطع المياه سيكون بتاريخ 24-4-2018 لمدة 24 ساعة من الساعة الثانية عشر ظهراً لإجراء أعمال الصيانة لخط الضخ المغذي للمناطق المذكورة.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها أعربت في شباط الماضي، عن قلقها إزاء واقع المياه في المدينة، بسبب تدني نسب الهطل المطري في موسم الشتاء الحالي.

وتتبع المؤسسة في مدينة دمشق تقنين المياه لأكثر من 16 ساعة، ويتم تزويد المواطنين بها حوالي 8 ساعات أو أقل.

وتعرض نبع عين الفيجة المغذي لمدينة دمشق، في منتصف 2017 الماضي، لأضرار طالت جدرانه وأخرجته عن الخدمة على خلفية المعارك التي دارت بين قوات الجيش النظامي وفصائل المعارضة في محيطه.

وعانت دمشق والضواحي القريبة منها حينها من نقص المياه وانقطاعها لفترات طويلة، وأدى الهجوم إلى توقف وصول المياه إلى دمشق، ما دفع المواطنين إلى شراء المياه من مصادر أخرى كالصهاريج التي انتشرت بشكل كبير في شوارع العاصمة.

يشار إلى أن موسم الأمطار تأخر خلال الشتاء الحالي، حيث لا تزال نسب الهطل أقل من معدلاتها السنوية.

سيريانيوز