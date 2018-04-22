أصيب 12 شخصاً بجروح، يوم الأحد، جراء سقوط عدد من القذائف على حيي التضامن والقدم بمدينة دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله، ان 7 أشخاص في حي التضامن اصيبوا، نتيجة سقوط قذائف بعد ظهر اليوم.

وتابع المصدر أن 5 أشخاص آخرين في حي القدم، اصيبوا نتيجة سقوط قذائف متنوعة على أبنية سكنية.

وبدورها قالت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان أضرار مادية حدثت في سوق شعبي بدف الشوك جنوب دمشق إثر سقوط القذائف الصاروخية، كما انفجرت قذيفة هاون في حي الميدان دون انباء عن اصابات.

وكان 6 اشخاص اصيبوا بجروح، يوم الجمعة، نتيجة سقوط قذيفتين على حي التضامن والزاهرة بمدينة دمشق.

يشار الى ان سقوط القذئف على مناطق التضامن والزاهرة والميدان، يأتي بالتزامن مع تنفيذ الجيش النظامي عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" وتنظيمات أخرى في مخيم اليرموك جنوب دمشق.

سيريانيوز