قالت وكالة (سانا) الرسمية، يوم الأحد، إنه تم تجهيز 30 حافلة لإخراج دفعة ثانية من مسلحي الرحيبة وجيرود والناصرية وعائلاتهم إلى الشمال السوري.

وبينت الوكالة، ان تواصلت عملية إخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق لنقلهم إلى الشمال السوري تمهيداً لإعلان المنطقة خالية من الإرهاب.

وأشارت الوكالة الى إلى ضبط أحزمة ناسفة وذخائر بين أمتعة الإرهابيين خلال تفتيشها في نقطة التفتيش الأخيرة على أطراف بلدة الرحيبة

وتم مساء السبت، اخراج الدفعة الأولى من المسلحين من منطقة القلمون الشرقي عبر 35 حافلة تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه .

وستسمر عملية الإجلاء من القلمون الشرقي حتى يوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يتم اخراج بين 5-6 آلاف شخص.

وتم يوم الجمعة، التوصل الى اتفاق في منطقة القلمون الشرقي يقضي بخروج المسلحين من الرحيبة، جيرود ، والناصرية ، على أن يبدأ تنفيذه صباح السبت.

ويقضي الاتفاق بتسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وخروج المسلحين الى ادلب وجرابلس.

وانتهت, يوم الخميس, عملية إخراج مسلحي "جيش الإسلام" وعائلاتهم من بلدة الضمير في ريف دمشق إلى منطقة جرابلس.

وكان النظام السوري وروسيا وجهوّا، مؤخراً رسالة إنذار لمسلحي المعارضة في القلمون الشرقي شمال شرقي دمشق، إما قبول حكم الدولة أو الرحيل عن المنطقة.

وتعتبر منطقة القلمون الشرقي آخر معاقل المعارضة في ريف دمشق، تسيطر عليها فصائل من قوات "أحمد العبدو" و"جيش الإسلام" و"أحرار الشام"، وتسعى دمشق لعقد اتفاقات مصالحة في المنطقة.

سيريانيوز