قال رئيس لجنة إعادة الاعمار بمجلس مدينة الرقة عبدالله العريان يوم الأحد، أنه تم العثور على عثرات الجثث عائدة للمدنيين و تنظيم "داعش" في محافظة الرقة.

وأضاف العريان في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) أنه "تمت حتى الآن إزالة ما يقارب ٥٠ جثة من المقبرة الجماعية التي تحوي مابين ١٥٠ إلى ٢٠٠ جثة عائدة إلى مدنيين و "داعش".

وتقع المقبرة تحت ملعب كرة القدم بالقرب من المشفى الوطني كان مقاتلو" داعش" تحصنوا داخلها.

وأضاف العريان ان "عناصر "داعش " تحصنوا داخل المستشفى الوطني وبقي بعض المدنيين فيها، كان يبدو المكان الوحيد المتاح للدفن وقد تم دفن الجثث على عجل".

وتابع قائلا "بعض الجثث تحمل الاسم الحربي لعناصر "داعش"، في حين لاتحمل جثث المدنيين سوى الأسماء الأولى".

وكان الجيش النظامي عثر في شباط الماضي على مقبرة جماعية في محافظة الرقة معقل "داعش" سابقا وتضم ٣٤ جثة قتلهم التنظيم ، كما تم العثور من قبل الجيش النظامي في كانون الأول من عام ٢٠١٧ على مقبرتين جماعيتين في ريف الرقة الغربي و الجنوبي.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن تمكنت من السيطرة على مدينة الرقة في تشرين الأول الماضي عام ٢٠١٧ بعد معارك ضد تنظي "داعش" التي غادرها مخلفا الألغام والعبوات الناسفة و المقابر الجماعية التي يتم العثور عليها بين آونة و أخرى.